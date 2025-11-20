Венецуела с 15-годишен план за връзка с Русия

Кадър Ютуб

Парламентът на Венецуела днес одобри 15-годишно удължаване на работата на съвместните предприятия в петролната индустрия на държавната петролна компания и клон на руската компания „Росзарубежнефт“, които управляват нефтените находища Бокерон и Перия в западната част на страната, предаде местна телевизия, цитирана от Ройтерс.

Русия осъжда ескалацията на напрежението около Венецуела и застава рамо до рамо с нея, заяви междувременно руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от ТАСС.

Той също така като нарече претенциите на Вашингтон към Каракас неоснователни.

„Осъждаме нагнетяването на напрежение в този регион. Ние сме за това цялата Латинска Америка да остане зона на мир“, каза високопоставеният дипломат, допълва БТА.

„Имаме специални партньорски отношения с Венецуела. Неотдавна беше ратифициран базов договор за стратегическо всеобхватно партньорство с тази страна. Ние си сътрудничим по всички линии, нашите силови структури си сътрудничат, това също не е тайна. Мисля, че в настоящата трудна ситуация, в час на изпитания, ние както никога преди стоим рамо до рамо с нашите венецуелски съюзници. И те го знаят“, добави той.

