Венецуела се оттегля от Международния наказателен съд

Снимка: Пиксабей

Венецуела уведоми Международния наказателен съд, че се оттегля от него, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Нотификацията е адресирана до ООН и в нея се казва, че решението на Каракас е необратимо, съобщи венецуелският министър на външните работи Феликс Пласенсия.

Венецуелското правителство мотивира решението си с предполагаема „географска“ пристрастност в МНС и заяви, че тази съдебна институция непропорционално взима на прицел страни от Глобалния юг, по-специално в Африка и Латинска Америка.

Редактор "Екип на Петел",

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