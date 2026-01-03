Венецуелският външен министър: Мадуро остава лидер на страната!

Кадър Youtube

Венецуелският външен министър заяви, че Николас Мадуро остава лидер на страната на фона на въпроси относно наследяването, цитиран от CNN и Фокус.

"Конституцията е ясна: избраният президент – конституционният президент е президентът Николас Мадуро Морос, чието физическо присъствие във Венецуела трябва незабавно да бъде възстановено от правителството на Съединените щати, защото това е нарушение", каза той по държавната телевизия.

Иван Гил настоя, че Конституцията остава силна и той продължава да управлява страната.

"Интуициите работят на пълна мощност. Въоръжените ни сили са разположени, полицията също е разположена, обществеността също е разположена. Всичко е активно в защита на родината и суверенитета. Вярвайте, че това е силен щат. Конституцията е здрава, позволяваща да се изправим пред тази и всяка ситуация, както сме показвали през историята," подчерта той.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!