Вениамин и Филип Донков предизвикаха фурор с "Приказка"
Кадър Фб
Вениамин и Филип Донков предизвикаха фурор с изпълнение на песента "Приказка" на ПИФ.
Веднага заваляха коментари:
Браво на Вениамин Димитров и на ФИЛИП ДОНКОВ КРАСИВО ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Браво момчета!Димо отгоре ви се радва и припява....
Преди да заспя...слушам в захлас....толкова е хубаво!!!Благодаря ви момчета-ще сънувам приказка
Страхотно изпълнение! Още по-любима ми стана песента! Браво и на двама ви.
Еее, искам цялата да я чуя, много за кратко, а е толкова хубаво...
Боже мили, хора,това е уникално
