Вениамин и Филип Донков предизвикаха фурор с "Приказка"

Кадър Фб

Вениамин и Филип Донков предизвикаха фурор с изпълнение на песента "Приказка" на ПИФ.

Веднага заваляха коментари:

Браво на Вениамин Димитров и на ФИЛИП ДОНКОВ КРАСИВО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Браво момчета! Димо отгоре ви се радва и припява....

Преди да заспя...слушам в захлас....толкова е хубаво!!!Благодаря ви момчета-ще сънувам приказка

Страхотно изпълнение! Още по-любима ми стана песента! Браво и на двама ви.

Еее, искам цялата да я чуя, много за кратко, а е толкова хубаво...

Боже мили, хора,това е уникално

