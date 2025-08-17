Вениамин предупреди за измами с името и образа му в интернет

кадър: Нова тв

Певецът Вениамин, победителят в шоуто „Като две капки вода“, стана жертва на измама в социалните мрежи. От няколко месеца насам неизвестни лица използват името и снимките му, за да комуникират с негови последователи и да ги въвличат в съмнителни онлайн схеми, включително искане на пари.

„Не се притеснявам толкова за себе си, колкото за хората, които ме подкрепят. Някой се представя за мен и пише на фенове – уж съм аз, уж им благодаря, уж каня на концерти, а всъщност ги подвеждат“, разказа певецът в ефира на „Събуди се“.

Последният сигнал идва от фенове в Бургас, където Вениамин имал концерт. Фалшивият профил ги подтиквал да купуват билети през непроверени платформи, вместо от официалния сайт на събитието.

„Шокиращо е. Хората наистина си мислят, че пишат с мен. И дори започват емоционален диалог, включително с любовни послания“, сподели той.

Певецът обясни, че официалните му профили са верифицирани – имат синя отметка. Но често измамниците копират профилната снимка, името и дори стила на публикациите.

„По-възрастните хора трудно различават фалшив профил. Дори приятелки на майка ми ми се обаждат да питат дали наистина съм аз, който им пише“, разказва Вениамин.

Певецът призова всички свои последователи да бъдат особено внимателни при получаване на съобщения от профили, представящи се за него.

„Ако някой иска пари или праща съмнителни линкове – не съм аз. Моля ви, не отговаряйте и не пращайте нищо“, апелира певецът пред Нова.

Към момента Вениамин не е подал сигнал към полицията, но подчерта, че всекидневно информира феновете си, когато разбере за нов фалшив профил.

„Надявам се да не се стига до институции, но ако нещата продължат, ще се наложи. Това вече не е шега, а реална измама“, категоричен е той.

Въпреки ситуацията, Вениамин не се отказва от активността си в социалните мрежи. Отговаря на съобщения, споделя новини около концертите си и държи на връзката с хората, които го подкрепят.

