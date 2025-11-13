Венко Сабрутев: 50% от горивото ни се съхранява в чужбина, не могат да го докарат за 3 дни

Булфото

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че вече е избран особен управител за "Лукойл".

"Държавата трябва отвътре да си свърши работата. Това "невероятно" законодателство, което се прие за особения управител, е противоконституционно. Това, което казва Конституцията, е, че частната собственост е неприкосновена, никой няма право да се разпорежда. И това, че е било съгласувано е поредната лъжа на ГЕРБ. В държавите, с които те твърдят, че са синхронизирали тези текстове, има реална демокрация, няма посегателство срещу частната собственост", каза депутатът от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че рафинерията в Бургас е най-голямата на Балканите.

"Жечо Станков дойде вчера и ни каза едни цифри, които тотално се разминават с предишните цифри. Става въпрос за наличностите на резерв. Те се разминават с това, което шефът на резерва каза предишния ден и това, което ние имаме информация. По закон 50% от горивото ни се съхранява в чужбина. Това, което те твърдят, е абсурдно, няма как за 3-4 дни да докараш такова количество гориво, дори да наемеш БДЖ само за теб да работи", допълни Сабрутев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е категоричен, че до обществото не достига ясна информация.

"Управляващите нямат план. В момента е ясно какво се случва и с Бюджет 2026. Министър-председателят е недоволен от него, Министерството на финансите каза, че бюджетът не е добър, работодателите и синдикатите - също, кой е щастлив от този бюджет? Спомняте си "Боташ" - по 1 милион на ден. Кражбата, която предстои догодина, е 35 пъти "Боташ", поясни депутатът. На графика, предоставена от Сабрутев, се вижда, че през времето държавната субсидия пада.

"Няма нужда от вдигане на осигурителните вноски, ние виждаме, че с вдигането на доходите и рекордното увеличаване на заетостта в България, с по-малък брой пенсионери - се увеличава делът на приходи от осигуровки. Изобщо да не ни пробутват тезата, че нашите баби и дядовци са виновни и сега трябва да се вдигнат осигуровките. Данък дивидент е рекет срещу бизнеса. Посланието е "утре може да ви откраднем компанията за 30 секунди", подчерта народният представител. Сабрутев смята, че бизнесът ще се декапитализира.

"Дефицитът към края на септември е два пъти по-голям от дефицита за миналата година. Той е по-голям сумарно от дефицита от 2020 г. насам. В последното тримесечие са най-големите разходи, може да очакваме дефицит в рамките на 9 млрд., а дори повече. ВСС - 24 000 лв. заплати, те искат 26% допълнително увеличение. По време на нашето управление дългът спадна, сега тези хора се готвят да го увеличат с 50% само за 3 години. Не може директор в дирекция да получава 15-20 хиляди лв., а министър - 7-8 хиляди. Наскоро стартираха ремонт на първокласен път на цена, равна на изграждане на чисто нова магистрала в Германия", поясни той.

