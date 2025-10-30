Венко Сабрутев: Намаляват с 30 лв. минималната работна заплата, удрят хората с най-ниски доходи

кадър: Bulgaria ON AIR

"Ние се надяваме това да е шега с българското общество и да не е реалност. Това, което виждаме, е, че се подготвя още един бюджет, с който ще се намалят доходите в България. Намаляват с 30 лв. минималната работна заплата, удрят хората с най-ниски доходи. Това е дежавю. По време на предишната бюджетна процедура се опитаха да откраднат по 22 лв. от българските пенсионери. Има още нещо - вдигане на пенсионните вноски с 2% - това означава, че ако взимате 2 500 лв., подготви се следващата година да платиш 600 лв. допълнителни осигуровки, ако взимаш 5 000 лв. - 1 200 лв.", каза депутатът от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев в студиото на "Денят ON AIR".

Според него трябва да се спре заделянето на милиарди към ББР.

"4,5 млрд. лв. са заделени за ББР, в същото време ние чуваме вдигане на пенсионните осигуровки и желание да се вдигнат и здравните осигуровки. Истината е, че в България не е необходимо да бъде вдигана осигурителната тежест. По време на нашето управление - рекордно вдигане на пенсиите, рекордно вдигане на данъчния кредит за работещи родители, без вдигане на данъци и без вдигане на осигуровки. Няма как да запазят текущите доходи и да върнат старите кражби", допълни Сабрутев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че има кражби в както в социалните дейности, така и в здравеопазването.

"Последният бюджет на Асен Василев е за 2024 година, той завърши с 3% дефицит - точно колкото беше заложено. Всякакви оправдания, свързани с Асен Василев, са нерелевантни. В момента има 19 млрд. дефицит, без един лев да се върне за хората. Докато ние вдигнахме заплати, пенсии, майчински и детски, те в момента вдигат заемите на държавата. Надяваме се, че това, което ще видим официално, ще е различно от това, което ни се представи днес", подчерта гостът.

