Венко Сабрутев: Заболя ги от 20-те хиляди пред НС

кадър: Bulgaria ON AIR

Промени в държавната план-сметка - бюджетът няма да бъде оттеглен.

"В понеделник в 18 ч. всички български граждани, които не искат да им се вдигат осигуровките и данъците, са добре дошли да изразят мнението си пред Народното събрание. Този протест не е на АИКБ, истината е, че много ги заболя да видят 20 хиляди души, които казват: "Получавате червен картон за вашето управление". Това, което трябва да се случи, е, че този бюджет трябва да бъде изтеглен, той е фундаментално сбъркан", каза депутатът от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му не прави чест на управляващите да заблуждават българското общество за това, че ще бъде оттеглен, а ден по-късно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се отметна от думите си.

"Този бюджет няма как да бъде преработен на коляно, той е фундаментално сбъркан. В основата му седи вдигане на данъци и осигуровки, без да е необходимо. В основата му седи обедняване на българското население от догодина, също така и бухалки за бизнеса. Време има да бъде изтеглен, ако трябва ще работим извънредно - така както ще работят всички български граждани по Коледа", допълни Сабрутев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът припомни, че партията предложи алтернативен бюджет.

"Те не просто вдигат осигуровките с 2% и данъците, те са заложили да ги вдигнат още догодина. Те искат да въведат прогресивния данък - това е фундаментална промяна на това как е оперирано досега. Въпросът е дали има нужда от тези промени - отговорът е не. Видяхте колко хитро направиха тотото. Това е нагласяне някой да прибере тотото, да го дадат на 15-годишна концесия, без той да плаща данъци. Значи хазартът няма да плаща данъци, а в същото българските граждани и бизнесът ще бъдат натоварени двойно", подчерта народният представител.

Той поясни, че в момента тотото има около 150 млн. в сметките си: "Тотото е златна мина, която се опитват да дадат на концесия".

"В бюджета има какво да се направи - като се премахне корупцията в Националната детска болница - 900 млн. лв., като се сложи и Околовръстното, НКЖИ е с тройно увеличен бюджет. Въпросът е каква политика ще води държавата. По времето на Асен Василев бюджетите излизаха с 3% дефицит, а с този бюджет ЕК каза, че България лъже", категоричен е депутатът.

