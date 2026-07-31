Венци 20 минути сред ултрасите на Славия - говорят си, но и му искат оставката

Стопкадър Спортал.бг

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов слезе при агитката на "белите" в началото на двубоя срещу Локомотив (София) на стадион "Александър Шаламанов".

Бизнесменът беше сред ултрасите 20 минути, като спореше и разговаряше с тях.

Периодично запалянковците скандираха "Оставка" на клубния бос, който си поговори с тях, а накрая се качи в официалната ложа на съоръжението в "Овча купел", пише Спортал.бг.

Редактор "Екип на Петел",

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