Венци Рангелов: Борислав Михайлов е в тежко състояние

Снимка: Булфото, архив

Борислав Михайлов е в тежко състояние, но жизнените му показатели са стабилни. Това каза в интервю за Дарик радио Венци Рангелов, председател на Контролния съвет на фондация "Национали'94".

Както е известно, капитанът на четвъртите в света получи инсулт през ноември миналата година. Легендата бе хоспитализиран след като се почувства зле, докато е в дома си. Оттогава Михайлов се намира в столична болница, пише novini.bg.

"Председателят на Фондацията - Борислав Михайлов – знае се, че е в тежко състояние в една от нашите болници. Но пък жизнените му показатели са стабилни. Това, което почти всеки ден получаваме като информация за състоянието му. Но не е в състояние в момента да се комуникира с него. Това е нещото, което притеснява не само нас - хората от Фондацията, неговите колеги, но и цяла България", каза Рангелов.

"Това е един човек, който направи много, не само за националния отбор, но и във футболния съюз. За Боби – състоянието му е такова, че има и световни примери. Доста време хора в неговото състояние – 5–6 месеца – и се оправят. Това е Божията намеса, бих казал", добави той.

