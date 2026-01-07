Венци Рангелов: Спас Джевизов е в болница, нуждае се от подкрепа

Кадър БТВ

Големият футболист на ЦСКА Спас Джевизов е приет в болница. Притеснителната новина обяви Венцислав Рангелов в студиото на „Дарик Радио“. Той е председател на Фондация „Нациоали 94“ и говори също за Петър Хубчев и Любослав Пенев, които се борят с онкологични заболявания, докато бившият президент на БФС Борислав Михайлов получи инсулт.

„Нека да кажа, че докато се заминавах с организацията на поклонението на Димитър Пенев, стана ясно от един от феновете на ЦСКА, за състоянието на един друг добър, велик футболист на ЦСКА – Спас Джевизов. Който също в момента се нуждае от подкрепа. И той е в болница, също в нелеко състояние“, заяви Венци Рангелов.

Джевизов е четирикратен шампион на България през 1979/80, 1980/81, 1981/82 и 1982/83, двукратен носител на Купата на България през 1980/81; 1982/83 с ЦСКА.

