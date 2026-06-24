Венци Стефанов: Почернени сме! Две наши деца загинаха на "Тракия", пометени от тир

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Загиналите две деца на АМ "Тракия" са футболисти от академията на Славия! Ужасната новина съобщи ексклузивно за БЛИЦ президентът на "белите" Венцеслав Стефанов.

Както вече съобщихме, трима души са загинали, а други трима са ранени при инцидента с тир, който премаза автомобил край село Зимница.

Две от децата ни загинаха на пътя. Те са наши футболисти, пътуваха за към Албена за участие в детски турнир. Почернени сме! Загубихме две златни деца", каза Стефанов.

Загиналите момчета са набор 2007 г.

"Петима човека са били в колата, пометена от тира. Треньорът Иван Терзийски и жена му са в много тежко състояние в болницата в Ямбол. Освен двете деца, на място е загинала и една жена", добави Венци Стефанов.

"Искаме да изкажем съболезнования на близките на загиналите. Много, много жалко... Славия няма да ги забрави, те са наши деца! Но каквото и да кажем сега, мъката е голяма, думите са излишни...", каза още разстроеният президент на Славия.

Екипът на "Петел" поднася искрени съболезнования на семейството и близките на загиналите!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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