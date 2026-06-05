Венци Стефанов: Това, което Цървена Звезда предложи за Балов, не ни устройва

Снимка Булфото

Цървена звезда за момента удря на камък за звездата на Славия Кристиян Балов. Президентът на "белите" Венцеслав Стефанов обяви пред Блиц, че не приема офертата на сръбския гранд за 19-годишния национал. Той обясни, че предложението на "звездашите" не удовлетворява напълно не само Славия, а и Балов.

"Предложението от Цървена звезда за момента не ни удовлетворява. Условията не са тези, които са добре за Балов и Славия. Ако коригират офертата, ще седнем да преговаряме. За моментa не приемаме предложението на Цървена звезда, защото условията смятаме, че не отговарят на качествата на Балов", обяви Стефанов.

"Най-вече искаме неговите условия да се подобрят, oчакваме завишена оферта", добави босът на Славия.

Припомняме, че снощи в Сърбия съобщиха, че Цървена звезда вади 2,5 милиона евро за младата звезда на българския футбол.

"Има интерес за Балов и от други отбори, от още три - от Германия, Хърватия и Унгария", каза още Венци Стефанов.

Редактор "Екип на Петел",

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