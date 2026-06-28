Венци Стефанов с извънредна заповед заради трагедията на АМ „Тракия“

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Президентът на Славия Венцеслав Стефанов издаде извънредна заповед след трагедията на магистрала „Тракия“, при която загинаха две деца от школата на клуба, бащата на едното момче, а треньорът на тима и съпругата му пострадаха и бяха настанени в болница, пише Блиц.

ЗАПОВЕДТА НА ВЕНЦЕСЛАВ СТЕФАНОВ:

Заповядам да се прекратят участията в лагери и турнири на национално ниво на отборите на ПФК Славия във всички възрастови групи без изрично мое нареждане и разрешение.

Отсега нататък пътуванията на отборите на клуба да се извършват само с лицензирани превозни средства.

Венцеслав Стефанов

Президент на ПФК Славия 1913 АД

Редактор "Екип на Петел",

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