Венци Стефанов с извънредна заповед заради трагедията на АМ „Тракия“
Снимка Булфото
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов издаде извънредна заповед след трагедията на магистрала „Тракия“, при която загинаха две деца от школата на клуба, бащата на едното момче, а треньорът на тима и съпругата му пострадаха и бяха настанени в болница, пише Блиц.
ЗАПОВЕДТА НА ВЕНЦЕСЛАВ СТЕФАНОВ:
Заповядам да се прекратят участията в лагери и турнири на национално ниво на отборите на ПФК Славия във всички възрастови групи без изрично мое нареждане и разрешение.
Отсега нататък пътуванията на отборите на клуба да се извършват само с лицензирани превозни средства.
Венцеслав Стефанов
Президент на ПФК Славия 1913 АД
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