Венци Венц след „Трейтърс”: Повечето артисти са задници

кадър YouTube/Надкаст

кадър Веселин Златков

Рапърът Венци Венц повдигна завесата на шоуто „Трейтърс” по bTV и първи уточни, че участниците в първия му сезон получават заплащане, което се уговаря по дни. „Аз имах договор за 4 дни, независимо дали ще ме изгонят на първия или на втория”, обяасни той в „Надкаст” с Неделчо и Туджаров.

Венци разкри също, че е бил изкушен да стане „предател” след поканата от Бачорски. „Беше въпрос на его срещу принципи. А много от артистите са задници и избират егото”, заяви рапърът. Той обаче искрено призна, че е имал голям бизнес ангажимент буквално на следващия ден и това повлияло допълнително да откаже да се отрече от „праведните”.

Рапърът разкри също, че с някои от участниците се познават доста добре преди „Трейтърс”.

„С Бачората сме трещели доста преди да станем сериозни джентълмени”, разкри Венци Венц. С Коджабашев пък преди 15 години са работили в една и съща компания, а с Глория ги свързват децата, които учат в един и същи клас в едно и също училище.

