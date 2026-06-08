Веригите намаляват цените за 6 месеца

Пиксабей

Кабинетът и представители на търговски вериги обявиха днес в Министерския съвет инициативата "Кошница с грижа". Тя ще предлага за поне шест месеца основни продукти на цени с по-ниски търговски надценки, на по-достъпни цени. Заявката е цените да са с поне 15% по-евтини, предаде OFFnews.bg.

Различните вериги ще започнат на определена от тях дата този месеца да предлагат потребителската кошница. При някои инициативата стартира днес, а при други - от 10, 15 или 18 юни.

На събитието бе обявено, че в инициативата се включват на доброволен принцип веригите Лидъл, Кауфланд, Била, СБА, ДАР, Фантастико, Метро, Минимарт.

Всяка верига ще предлага продукти по свой избор, а акцент върху българското производство.

От "Била" обявиха, че започват на 18 юни с над 100 специално обозначени продукта.

"Дар" ще предложи 28 продукта с по-ниски цени за поне шест месеца.

"Кауфланд" въвежда инициативата още днес, с между 30 и 50 от най-търсените продукти българско производство.

"Лидъл" ще предлага за поне шест месеца, вкл. зимните месеци, подбрани основни хранителни продукти, като веригата е включила и перилни препарати в кошницата.

"Метро" започва да предлага "Кошница с грижа" от 10 юни с над 100 продукта, а от 1 юли - над 150 продукта.

"Минимарт" ще се включи от 15 юни с подбор на основни храни.

От днес веригата "Фантастико" ще предложи обозначените от инициативата поне 50 продукта.

И търговците, и правителството подчертаха, че инициативата не отменя промоциите, а цели да предложи качествени, основно български храни, на по-достъпни цени. Дългосрочната цел е да се подкрепи българското производство и качеството на храните на трапезата.

Редактор "Екип на Петел",

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