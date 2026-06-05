Верижна катастрофа блокира АМ "Тракия", откараха ранен младеж в болница

Снимка Фейсбук, Магистрала "Тракия"

17-годишен младеж бе ранен и откаран по спешност в болница след верижна катастрофа на 217-ия километър на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора. Сигналът за тежкия инцидент на територията на област Стара Загора е подаден в полицията малко след 16:00 часа в петък. Пострадалото момче е пътувало в едно от превозните средства.

По първоначални данни на разследващите, в инцидента са настъпили материални щети и сблъсък между три леки автомобила. Те са били управлявани от трима мъже на сериозна възраст – съответно на 83, 66 и 51 години. На мястото веднага е пристигнал екип на Пътна полиция, който е изпитал шофьорите за наличие на забранени субстанции. Направените тестове за употреба на алкохол са отчели отрицателни резултати и при тримата мъже, пише dunavmost.com.

Поради разчистването на отломките от смачканите автомобили и извършването на огледи от органите на реда, движението в района на 217-ия километър остава силно затруднено. Трафикът в посока Бургас временно се осъществява само в една пътна лента. От полицията призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост в стеснения участък.

Пътният инцидент се случва само ден след като трафикът в същия регион – на главния път от Стара Загора към АМ "Тракия" в района на село Загоре, бе временно ограничен и пренасочен двупосочно в една лента поради друга авария.

Редактор "Екип на Петел",

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