Верижна катастрофа e станала на "Орлов мост"
Снимка Булфото
Верижна катастрофа на "Орлов мост" в София.
Според информация на Фейсбук групата "Катастрофи в София" са се ударили четири леки автомобила.
Инцидентът е станал около 15:30 ч. в посока Горубляне.
Към момента няма данни за пострадали хора, пише novini.bg.
Движението в участъка е временно затруднено. Причините за катастрофата се изясняват.
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