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Верижна катастрофа e станала на "Орлов мост"

30.07.2026 / 16:24 0

Снимка Булфото

Верижна катастрофа на "Орлов мост" в София.

Според информация на Фейсбук групата "Катастрофи в София" са се ударили четири леки автомобила.

Инцидентът е станал около 15:30 ч. в посока Горубляне.

Към момента няма данни за пострадали хора, пише novini.bg.

Движението в участъка е временно затруднено. Причините за катастрофата се изясняват.

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