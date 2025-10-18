Верижна катастрофа и затруднено движение край Вакарел

кадър: „Катастрофи в София“, фейсбук

Верижна катастрофа на АМ „Тракия“ край Вакарел – на км 29, затруднява движението, предупреди Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Кадри от инцидента бяха публикувани в сайта „Катастрофи в София“ във Facebook.

На тях се вижда, че катастрофата е верижна – ударили са се три автомобила. Не е ясно все още дали има пострадали.

Движението по магистралата временно е ограничено – шофьорите, които пътуват в посока София, изчакват на място.

Очаква се днес времето да се задържи облачно и дъждовно. От АПИ призовават да се шофира внимателно – съобразено с метеорологичните условия, допълва Бтв.

Оттам припомнят също, че тази събота и неделя има промени в организацията на движение в участъците в ремонт на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“.

Шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, призовават от Пътната агенция.

