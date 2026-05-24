Верижна катастрофа край Бургас, ударили са се лек автомобил, бус и джип

снимка: Булфото

Верижна катастрофа на пътя Асеновград-Пловдив.

В отсечката между Долни Воден и кръговото за Куклен, са се ударили лек автомобил, бус и джип.

Най-сериозни щети са нанесени върху джипа. П

редната лява гума е останала на 100 метра зад него, а той е излетял през локалното в нивата. Всички въздушни възглавници са отворени, предава Трафик нюз.

Нямам информация за пострадали. Три патрулки са на мястото.

