Верижна катастрофа на магистрала "Хемус"
Кадър Нова телевизия
Катастрофа на АМ "Хемус", малко преди село Яна. Тир се е завъртял на пътя и е скъсал мантинелата.
Друг тежкотоварен автомобил е спрял на около 300 метра от него, за да не се ударят, а в него са се забили няколко коли, научи Нова телевизия.
Движението се осъществява в една лента, задръстването е километрично.
На този етап няма данни за тежко пострадали и за жертви.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!