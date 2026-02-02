Верижна катастрофа на пътя между Ямбол и село Калчево, пострадали са четирима, сред тях и деца
Снимка: Булфото, архив
Заради катастрофа между бус и два леки автомобила временно е ограничено движението в участък от пътя между Ямбол и село Калчево.
Инцидентът е станал около 17:30 ч., съобщиха от полицията. По първоначални данни има четирима пострадали, сред които и деца.
При сблъсъка един от леките автомобили и навлязъл в насрещната лента за движение.
Пострадалите са транспортирани от екипи на спешна помощ за преглед и оказване на медицинска помощ в Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Пантелеймон" в Ямбол, посочва БТА.
Движението е участъка от Ямбол до кръговото кръстовище за село Калчево временно е ограничено. На място има полицейски екипи, които подпомагат пътуващите и насочват автомобилите по обходен маршрут. Извършват се процесуално-следствени действия.
