Верижна катастрофа около ХЕИ във Варна временно затрудни движението

Снимка: Булфото

За верижна катастрофа и голямо задръстване на бул. "Левски" в района на ХЕИ предупредиха очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

Четири автомобила са се блъснали, нанесени са само материални щети по колите, потвърдиха за Петел.бг от Областната дирекция на МВР.

За щастие, няма пострадали.

Сигналът за пътния инцидент е подаден в 7,43 ч.

Три от автомобилите са били с варненска регистрация, а един - с врачанска.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!