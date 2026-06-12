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Верижна катастрофа предизвика задръстване на Аспарухов мост във Варна

12.06.2026 / 09:33 1

Кадър Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, Св. Иванов

За верижна катастрофа, предизвикала задръстване на Аспарухов мост, съобщава очевидец във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

Инцидентът е станал в средата на моста в посока "Аспарухово", а задръстването е огромно, става ясно от видеокадри.

Все още няма официална информация от полицията как се е стигнало до катастрофата с 4 автомобила.

Няма данни за моменти и за пострадали.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 3 минути)
Рейтинг: 620597 | Одобрение: 121432
Как е станало ли ? Както винаги, някой дзадник е блял....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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