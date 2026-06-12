Верижна катастрофа предизвика задръстване на Аспарухов мост във Варна
Кадър Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, Св. Иванов
За верижна катастрофа, предизвикала задръстване на Аспарухов мост, съобщава очевидец във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".
Инцидентът е станал в средата на моста в посока "Аспарухово", а задръстването е огромно, става ясно от видеокадри.
Все още няма официална информация от полицията как се е стигнало до катастрофата с 4 автомобила.
Няма данни за моменти и за пострадали.
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