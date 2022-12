Верижна катастрофа с 200 коли в Китай

Един човек загина в огромна верижна катастрофа на мъглив мост в град Джънджоу, Китай, съобщават китайските медии.

Тежкият пътен инцидент е станал към 7.40 сутринта местно време на моста на река Джънсин. Ударили са се около 200 автомобила, предаде News.bg.

Основната версия за инцидента е ограничената видимост поради гъстата мъгла. Превозни средства са катастрофирали и в двете двупосочни ленти.

От полицията уверяват, че движението ще се нормализира възможно най-скоро. Пътят все още се разчиства.

До 9.30 сутринта са били спасени 11 души, блокирани в колите си. На мястото са изпратени 11 спасителни автомобила и 66 пожарникари.

По данни на противопожарната служба повечето от превозните средства са били малки коли и не са превозвани опасни химикали.

25 days till chinese New Year. Zhengxin Yellow River Bridge in ☭#china's Zhengzhou (home of deadly man-made floods in 2021 killing 10k & recent Foxconn "Great Escape"), more than 400 vehicles collided in a row due to reckless drivers, heavy fog & black ice on the road. pic.twitter.com/P9DNZRg1XT