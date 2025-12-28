Верижна катастрофа с 50 коли в Япония

Кадър БТВ

Кадри от дрон показват мащаба на щетите от верижната катастрофа с над 50 превозни средства, която стана в Япония на 26 декември.

Инцидентът е причинен от сблъсък между два камиона, предизвикващ верижна реакция, която е подпалила най-малко 10 превозни средства, съобщи местната полиция, предаде БТВ.

Първоначално беше съобщено за едно жертва – 77-годишна жена от Токио, но после е открито и тяло на шофьорската седалка на изгорял камион.

Петима души са сериозно ранени, а 21 са получили леки наранявания.

Катастрофата става в ден, за който има предупреждение за обилни снеговалежи. Полицията смята, че заледени повърхности вероятно са причинили подхлъзване на камионите.

Полицията съобщи, че потушаването на пожара е отнело около седем часа и половина.

След инцидента участък от магистралата беше затворен, като дълга колона от превозни средства, много от които овъглени до неузнаваемост.

