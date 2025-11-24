Верижна катастрофа с четири коли в Стара Загора, има пострадал

Снимка: Булфото

Верижна катастрофа с участието на четири леки автомобила е станала тази вечер в Стара Загора, предава БГНЕС.

Инцидентът се е разиграл на кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Отец Паисий“, в непосредствена близост до гумаджийницата.

Сигналът за произшествието е подаден в 18:45 ч.

По първоначална информация един човек е транспортиран в болница за преглед, за да се установи здравословното му състояние.

По автомобилите са нанесени материални щети.

Пътна полиция работи по изясняване на причините за сблъсъка.

