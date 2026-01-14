Верижна катастрофа с много коли и автобус в София

Кадър Даниел Де, Фейсбук

Инцидентът стана на булевард "Рожен"

Автобус от системата на столичния градски транспорт е участвал във верижна катастрофа, станала днес в квартал "Свобода". Сигналът за инцидента се появи първоначално в социалните мрежи, където очевидци публикуваха кадри от мястото на събитието, цитира "Дунав мост".

Според първоначалната информация, сблъсъкът е настъпил на оживения булевард "Рожен", в района на светофарната уредба. На разпространените снимки в групата "Катастрофи в София" се виждат щети по превозните средства, като в инцидента са замесени леки автомобили и автобусът.

Към момента на публикуване на информацията (14:00 часа), от пресцентъра на МВР – София (СДВР) все още няма официално изявление относно причините за сблъсъка или наличието на пострадали пътници. Практиката показва, че при липса на тежки наранявания, официалната информация се забавя или се обработва само като административно нарушение.

Движението в района на булевард "Рожен" вероятно е затруднено, което е обичайно след подобни инциденти в столицата. Водачите трябва да се движат с повишено внимание в района на ж.к. "Свобода" и да спазват дистанция, особено при зимни условия.

Причините за катастрофата тепърва ще се изясняват от органите на "Пътна полиция".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!