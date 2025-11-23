Верижна катастрофа с пострадал пред столичен мол

Снимка: Фейсбук, Владимир М.

За верижна катастрофа, довела до голямо задръстване в София съобщават очевидци.

Инцидентът се е случил пред столичен мол.

От МВР казаха за "Фокус", че ПТП-то е между 5 автомобила и има пострадал, който е откаран в болница за преглед.

На място има екипи на полицията.

