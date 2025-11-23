Верижна катастрофа с пострадал пред столичен мол
23.11.2025 / 20:05 0
Снимка: Фейсбук, Владимир М.
За верижна катастрофа, довела до голямо задръстване в София съобщават очевидци.
Инцидентът се е случил пред столичен мол.
От МВР казаха за "Фокус", че ПТП-то е между 5 автомобила и има пострадал, който е откаран в болница за преглед.
На място има екипи на полицията.
