Верижна катастрофа с пострадал пред столичен мол

23.11.2025 / 20:05 0

Снимка: Фейсбук, Владимир М.

За верижна катастрофа, довела до голямо задръстване в София съобщават очевидци. 

Инцидентът се е случил пред столичен мол. 

От МВР казаха за "Фокус", че ПТП-то е между 5 автомобила и има пострадал, който е откаран в болница за преглед. 

На място има екипи на полицията.

 

