Верижна катастрофа с пострадал затруднява движението по пътя Варна – София

Булфото, илюстративна

Верижна катастрофа затруднява движението по пътя Варна – София. Произшествието е станало преди минути в отсечката между селата Малки чифлик и Шереметя, съобщават от Областна дирекция на МВР – Велико Търново. Ударили са се две леки коли и камионче.

"Водачът на единия лек автомобил е пострадал и е откаран за преглед в Спешна помощ. Състоянието му тепърва ще се изяснява“, поясняват от полицията, предаде "Фокус".

Движението в района не е блокирано, но шофьорите трябва да карат с повишено внимание и съобразена скорост.

Очевидци разказват, че водачът на едната кола е имал рисково поведение минути преди инцидента.

"Карах паралелно с този. Беше пиян, установи го една жена, която се оказа медицинска сестра. Той не спря да прави неадекватни маневри от голямото кръгово във Велико Търново. Минаваше в насрещното, караше бясно по пътя за Варна. Опита се да ме удари. Накрая помля други хора“, пише във Фейсбук една от свидетелките на произшествието.

От полицията не изнесоха данни дали някоя от пробите за алкохол, взети на водачите е положителна.

Редактор "Екип на Петел",

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