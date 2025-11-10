Верижна катастрофа в центъра на София

Снимка: Булфото

Четири автомобила участваха във верижна катастрофа в София в ранния следобед днес.

Пътният инцидент е станал в района на кръстовището на улица „Пиротска“ и булевард „Христо Ботев“, съобщава Евроком.

При сблъсъка няма пострадали граждани, като са нанесени единствено материални щети по превозните средства.

Участници в произшествието са черен джип „Мерцедес“, сива „Тойота“, бяло „Пежо“ и червена „Шкода“.

На мястото на катастрофата са пристигнали два екипа на полицията, които са предприели действия по документиране на щетите.

