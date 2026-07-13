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Верижна катастрофа в центъра на София

13.07.2026 / 23:03 0

Снимка: МВР

Леко пътнотранспортно произшествие в центъра на София на кръстовището на ул. "Ген. Гурко" и ул. "Цар Иван Шишман". 

Става дума за верижна катастрофа между три коли, научи Нова телевизия.

Двама души са пострадали, но нямат сериозни наранявания. Нанесени са материални щети. 

Единият водач е дал положителна проба за алкохол, съобщиха от СДВР.

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