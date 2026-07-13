Верижна катастрофа в центъра на София

Снимка: МВР

Леко пътнотранспортно произшествие в центъра на София на кръстовището на ул. "Ген. Гурко" и ул. "Цар Иван Шишман".

Става дума за верижна катастрофа между три коли, научи Нова телевизия.

Двама души са пострадали, но нямат сериозни наранявания. Нанесени са материални щети.

Единият водач е дал положителна проба за алкохол, съобщиха от СДВР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!