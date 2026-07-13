Верижна катастрофа в центъра на София
Снимка: МВР
Леко пътнотранспортно произшествие в центъра на София на кръстовището на ул. "Ген. Гурко" и ул. "Цар Иван Шишман".
Става дума за верижна катастрофа между три коли, научи Нова телевизия.
Двама души са пострадали, но нямат сериозни наранявания. Нанесени са материални щети.
Единият водач е дал положителна проба за алкохол, съобщиха от СДВР.
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