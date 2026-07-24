Верижна катастрофа затапи движението край Кресна

Булфото, илюстративна

Три леки автомобила са катастрофирали в района на Кресна, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.

По първоначална информация при пътния инцидент няма пострадали. На място работят полицейски екипи. Заради произшествието движението в района на Кресна се осъществява поетапно в едното пътно платно, като трафикът се регулира до освобождаване на участъка. Причините за пътния инцидент се изясняват, пише БТА.

По-рано днес временно беше ограничено движението в изпреварващата лента на автомагистрала „Струма“ в посока София при 156-и км поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. От Областното пътно управление – Благоевград посочиха, че ограничението е в района на санданското село Левуново.

Редактор "Екип на Петел",

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