Верижна катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна край Велико Търново

Катастрофа между три автомобила предизвика временни задръствания по главния път София - Варна край Велико Търново. Няма пострадали, а движението се осъществява поетапно. Инцидентът станал около обяд.

Регистрирани са само материални щети по автомобилите.

Поради катастрофата се образуваха временни опашки, но движението не е спряно и се пропуска поетапно от пътните служби, предаде Нова тв.

