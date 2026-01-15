Верижна катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
15.01.2026 / 19:33 1
Снимка: Булфото
Верижна катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско. Ударили са се три автомобила.
Инцидентът е станал в района на село Градево, съобщава БНТ.
По първоначална информация са пострадали трима души.
Единият е с по-тежки наранявания, другите двама са с леки травми.
Причините за инцидента се изясняват.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!