Снимка: Булфото

Верижна катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско. Ударили са се три автомобила.

Инцидентът е станал в района на село Градево, съобщава БНТ.

По първоначална информация са пострадали трима души.

Единият е с по-тежки наранявания, другите двама са с леки травми.

Причините за инцидента се изясняват.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!