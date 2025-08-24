реклама

Версия: Игра с огън е причина за пожара край Сливен

24.08.2025 / 08:50 1

снимка: Булфото

Най-вероятно игра с огън е причина за пожара край сливенския квартал "Комлука". Цяла нощ екипи на пожарната дежуриха в района. Огънят е тръгнал от незаконно сметище.

Според местните хора деца са запалили огън непосредствено до запаленото сметище. Пожарът избухна вчера по обяд и бързо обхванал сухите треви и храсти и се е прехвърлил в боровата гора и е тръгнал нагоре към местността "Св. Георги", предаде БНТ. 

Пет автомобила на пожарната, горски служители и доброволци се включиха в гасенето.Огънят не достигна къщите на хората. Няма пострадали.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 41 минути)
Рейтинг: 497740 | Одобрение: 91145
Жителите на „Кумлука“ са главно [url=https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8&amp;action=edit&amp;redlink=1]български циган[/url]и и са около 5 000....Кой ли си е играл с огъня....?
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама