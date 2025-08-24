Версия: Игра с огън е причина за пожара край Сливен

снимка: Булфото

Най-вероятно игра с огън е причина за пожара край сливенския квартал "Комлука". Цяла нощ екипи на пожарната дежуриха в района. Огънят е тръгнал от незаконно сметище.

Според местните хора деца са запалили огън непосредствено до запаленото сметище. Пожарът избухна вчера по обяд и бързо обхванал сухите треви и храсти и се е прехвърлил в боровата гора и е тръгнал нагоре към местността "Св. Георги", предаде БНТ.

Пет автомобила на пожарната, горски служители и доброволци се включиха в гасенето.Огънят не достигна къщите на хората. Няма пострадали.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!