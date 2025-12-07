Вертолет "Пантер" ще достави на екипажа на блокирания танкер хранителни провизии

Кадър БТВ

Министерствата на отбраната и на транспорта синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера KAIROS, който се намира край бреговете на Ахтопол, предава България он ер.

Доставката - още днес

При разговор днес на представители на ИА "Морска администрация" с хората от екипажа е станало ясно, че имат нужда от хранителни провизии и комуникационни средства. В момента се подготвя доставката на необходимите продукти в рамките на днешния ден.

Действията се координират от Морския спасително-координационен център, а Военноморските сили имат готовност да осигурят вертолет "Пантер" от авиобаза "Чайка", за да достави на екипажа на танкера KAIROS необходимите хранителни провизии и комуникационни средства.

Бурно море през уикенда

Българските власти съобщиха, че корабът е бил докаран на буксир от турски влекач, след което е бил изоставен в български води.

Бурното море попречи през вчерашния ден на властите да се качат на борда.

Плавателният съд, плаващ под флага на Бенин и носещ името KAIROS, е празен и няма товар на борда.

