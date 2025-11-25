Весела: Бившият ми ме "посъветва" сама да сложа край на живота си, за да не дойде някой друг за мен

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Днес паметници на жени в различни части на София осъмнаха с червени ленти с надпис "Нито една повече". Инициативата е по повод Межзународния ден срещу насилието над жените.

През юли Весела Александрова от Стара Загора застана пред телевизионните камери заради насилието страна на мъжа, с когото живеела на семейни начала и от когото има малко дете. Тя е една от не многото жени, които говорят за преживяното, но и продължава да води съдебни битки, за да осигури спокойствие както за себе си и детето си, така и за семейството си.

Тормозът въпреки адвокатите, съдебните процедури и ограничителни заповеди продължава, разказа тя пред Нова тв.

Заплахите са постоянно. Залива ми се колата с червена боя. Човекът, който прави това, бе задържан в полицията за 24 часа и се надявам всичко да приключи чрез делото, което започва, коментира тя.

Една от последните заплахи, които е получила през последно време гласи, че било по-добре тя сама да сложи край на живота си, в противен случай съвсем скоро някой друг ще го направи и то по брутален начин.

Апелирам към всички жени, които са жертви на тормоз, да не се отказват от битките си. Важно е да потърсят подкрепа от семействата си, от близките, от адвокатите, от институциите, от организациите, които работят с проблема. Вярно е, че нещата стват бавно и трудно, но има смисъл, разказва жената.

Лично аз намерих подкрепа от асоциация Деметра, където получих морална подкрепа и правилни съвети, посочи тя.

Новите заплахи и посегателства няма да ме откажат. Не мога да изгубя психиката си и вярата, че всичко ще завърши добре за мен. Вярвам в закона и неговото върховенство, посочи Весела.

Наистина системата работи тромаво, но е трудно да се измени мисленето на хората, а именно хората са системата. Въпреки всичко системата се опитва да работи. Много хора в обществото се интересуват от темата и бутат системата да работи. Не достига обаче политическа воля. Има неразбиране на проблема, не се работи, няма достатъчно финансиране - за всичко това няма политическа воля, коментира Надежда Дерменджиева от Българския фонд за жените.

Ако имаше политическа воля, можеше да се въведе предмет за човешки права, в който да се учи ненасилствена комуникация, да се учи, че и жените сме хора, защото не съм сигурна, че всички са съгласни с това твърдение. Можехме да възпитаме поне едно поколение, което по-малко толерира насилието. За мен борбата с насилието не е да се вкарат всички насилници в затвора, а да няма насилници и да няма жертви, коментира тя.

В много от случаите на насилие, които са завършили фаатално за жертвата, е имало сигнали до полицията, имало е ограничителни заповеди. Трудно се променя мисленето, реакциите на институциите. Преди дни най-после се прие механизъм за защита от насилие. Той идва с 20 години закъснение, но все пак най-после държавата има протокол за реакция в случай на насилие. Т.е. подаде ли се сигнал, всички иинституции се задействат, а не жертвата да обикаля от институция на институция, да разказва историята си, коментира тя.

В момента набираме пари за кризисните центрове за жертви на насилие, където жените могат да намерят закрила в момента, в който решат да напуснат дома си. Парите са за мебели, за отопление, тъй като те са недофинансирани, разказа тя.

