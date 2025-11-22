Весела Бабинова: Артистите не мълчат, критикуват несправедливостта публично

кадър Нова телевизия

„Запитах се кога ще прелее чашата? Защото сякаш тя е преляла, но не ми се струва, че всички се държим така, сякаш е преляла. Може би само говорим, че е, но действията ни сякаш показват нещо друго", това сподели актрисата Весела Бабинова по Нова телевизия.

Тя нашумя тези дни с остър пост във Фейсбук, в който обобщи недоволството си от това, което се случва във властта, в държавата и в обществото ни.

„Трябва ли нещо съвсем крайно да се случи, за да можем да нададем глас? За мен не трябва, но може би за много хора, които са OK с това, което се случва в момента, ще трябва да се случат и някакви по-сериозни неща, за да могат да нададат глас", коментира тя.

Бабинова сподели, че забелязва, че има хора, които много често критикуват артистите – че не говорят, но нейното мнение е различно.

"Аз не смятам, че е точно така, защото има много хора, които изразяват мнението си публично. И то понякога е много по-крайно от този мой пост", сподели актрисата.

