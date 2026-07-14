Весела Чернева: България навлиза в коловоза на руските инструкции, същото правеше и Орбан

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Заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева изрази опасения, че България „навлиза в коловоза на руските инструкции“, което никак не изглежда добре в очите на европейските ни партньори. Изказването ѝ се дължи на усилията, които положи страната ни, за да не позволи вкарването на руския патриарх Кирил в 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия.

„Коловоз, в който България не изглежда добре. Става дума за коловоза на руските инструкции, а същото правеше и Орбан. Това е едно символично тестване от руската страна“, обясни Чернева в сутрешния блок на БНТ, цитирана от novini.bg

Тя подчерта, че санкциите срещу Москва дават резултат, изтъквайки, че за руската държава става все по-трудно да изнася своите енергийни ресурси, в допълнение и с украинските атаки по петролната и преработваща инфраструктура на страната.

„Икономическото отслабване на Русия ще доведе до отслабване на военната амбиция. Говорим за военна икономика, която е достигнала момент, в който спира да произвежда средства за бюджета. Ударите по енергийните обекти на Русия не ѝ позволяват да продава толкова газ и петрол и оттам идват и по-малко постъпления“, допълни тя.

Що се отнася до отсъствието на България на форума на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в Париж, Весела Чернева заяви, че тепърва ще се повдига въпросът къде стоим ние и каква е цената за това. Тя уточни, че на този форум се обсъжда цялостната концепция за сигурност на Европа и липсата на страната ни от такъв дебат със сигурност не е добър сигнал и допълни, че предстои да видим докога българската държава ще продължи да стои в периферията на европейската политика за сигурност.

На свой ред дипломатът Любомир Кючуков също коментира 21-ия пакет санкции срещу Руската федерация, отбелязвайки, че България за първи път е заявила становище по темата, макар да изрази съмнение, че руският патриарх Кирил е основният проблем на българската външна политика.

Относно самите санкции, той посочи, че те нанасят щети на руската икономика, но не са способни да прекратят войната.

„Санкциите не спират война, трябва да се търсят дипломатически решения за приключването ѝ“, подчерта Кючуков.

По отношение на самия конфликт, експертът поясни, че в момента се наблюдава застой, изразяващ се в размяната на удари и щети между Русия и Украйна, което не носи нищо позитивно нито за Киев, нито за Москва. В този контекст той изрази абсолютна увереност, че Украйна получава логистична помощ от Съединените щати и от други страни за ударите си срещу петролните рафинерии на Русия.

„Когато говорим за САЩ и тяхната роля, те не са посредник в преговорите, а участник заради техните интереси в региона“, разясни дипломатът.

Той все пак припомни, че конфликтът в Украйна не е приоритет за Вашингтон, тъй като в момента вниманието на САЩ е фокусирано почти изцяло върху войната срещу Иран, за която път отбеляза парадоксът, че „наблюдаваме война на фона на примирие“.

Редактор "Екип на Петел",

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