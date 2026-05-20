Весела Чернева: В Европейския съюз се питат къде ще се позиционира Радев

Експерт обясни какво очаквав в ЕС от нашия премиер.

Тръмп много отдавна показа на европейците, че няма интереси, а само моментни сделки. Много правителства са работили по визовия режим със САЩ, България доста се придвижи напред. Ние стоим много по-добре. Възможно е да има някаква закономерност, която да ни води до точката за отмяна. Това заяви зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Тя припомни, че Румъния успя да премахне визите, но после Тръмп ги върна.

Чернева коментира срещата Мерц - Радев. „Това е първо запознаване на двамата в еднакви качества – ръководители на правителства. Германия е икономически много важна. Тя е важна и за българския икономически растеж. За Радев е важно да има съюзници на масата за преговори на Европейския съвет. И нас ни питат къде ще се позиционира Радев. За Радев също е важно по кои въпроси с кой ще се коалира.

Нито Тръмп, нито Путин успяха да постигнат нещо значително с Китай. Виждаме едни стратегически отношения. За България те са в рамките на един европейски дебат, поясни тя.

Въпросът за това как ще изглежда външната политика и глобалният свят утре, все още не е ясен. В момента старата политика се руши. Има една многополюстност, в която международните договори вече не важат. Китай има нужда от стабилност, за да може да търгува, заяви Весела Чернева, пише novini.bg.

ЕС отдавна трябва да е разбрал, че е навлязъл във фаза на политическа несигурност. Няма никакви гаранции от САЩ или поне те не са трайни. Разговорът за координирана европейска отбрана са актуални. Европа има много работа за вършене, да не разчита на американски войски и да формира сама своята политика, посочи зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика.

