Весела Лечева: "Най-големият проблем е, че сме в дълг към целия спорт"

снимка: Булфото

Президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева заяви, че българският спорт разполага с „наистина талантливо поколение“, като отбеляза, че средната възраст на спортистите в топ 10 на традиционната анкета Спортист на годината е 21 години.

По думите ѝ успехите през 2025-а във волейбола, тениса, художествената гимнастика, леката атлетика и вдигането на тежести , са повод за гордост и показват потенциал за развитие в следващите години.

Лечева пожела успехи и на състезателите, които по думите ѝ не са успели на последните Зимни олимпийски игри да разгърнат възможностите си и да стигнат до медал, като посочи Алберт Попов и Милена Тодорова, допълва БТА.

"След най-новите ни медалисти от последните Зимни олимпийски игри, след една прекрасна 2025 година, която беше ознаменувана с успехите на българския волейбол - на нашите момчета, които спечелиха сребърните медали на Световното първенство, на нашите волейболистки до 19 години, които станаха световни шампионки; на феноменалния финал на Алекс Василев и на Иван Иванов на Откритото първенство на САЩ – български финал; на красивите съчетания на Стилияна Николова в художествената гимнастика; на световния рекорд на Карлос Насар; на Божидар Саръбоюков с неговите 8.45 метра, които всеки се опитваше да измери колко много са и колко означават. Разбира се, всичко това ни дава основание да се гордеем, но най-вече да видим, че има едно наистина талантливо поколение. Факт е, че средната възраст на първите десет най-добри в България е 21 години - това показва, че пред тези наши състезатели има огромно бъдеще. Те имат огромен потенциал. Да им пожелаем успехи за следващите години! И най-вече държа да пожелаем успехи на всички онези, които не успяха на тези олимпийски игри да изявят своите възможности - на Алберт Попов, на Милена Тодорова, да достигнат до медалите. Те ги заслужават, защото имат този потенциал", каза Лечева.

Тя подчерта, че присъствието на ръководството на БОК до спортистите по време на Олимпиадата е важно, за да се даде подкрепа и да се направят изводи от конкуренцията и обстоятелствата, които съпътстват успеха или неуспеха.

Като най-сериозно предизвикателство пред българския спорт Лечева открои недостига на спортна и тренировъчна инфраструктура и призова за „спешни действия“ и национална програма, която да осигури последователност и надграждане от всяко следващо правителство.

Тя даде пример с постигнатото от Владимир Зографски, като отбеляза, че подобни резултати се реализират при ограничени вътрешни условия за подготовка и че не всеки млад спортист има възможност да тренира в чужбина.

"След всички тези успехи, тази вечер – прекрасната вечер, престижна церемония - нека да кажем, че най-големият проблем е, че сме в дълг към целия спорт по отношение на спортната инфраструктура. Тук присъстваха и представители на изпълнителната власт - министърът на спорта, съветникът на министър-председателя г-н Бербатов - всички онези, които имат решаващо значение по отношение на политиката в българския спорт. В дълг сме по отношение на спортната инфраструктура. Необходима е много политическа воля, защото това е проблем от много години – сериозен, предизвикателство. Необходими са спешни действия по отношение на изграждане на спортна и тренировъчна инфраструктура. Няма как да не отбележим, че десетото място на Влади Зографски, което той спечели, е без да има нито една ски шанца. Нека да кажем, че всички наши спортисти, участници на Олимпиадата, и националните отбори имат възможност да тренират навън, но не всеки млад спортист има тази възможност да тренира при такива условия. А ние сме длъжни да ги създадем за талантливото наше поколение, защото има много талант в България. Затова са необходими спешни мерки – спешна национална програма за изграждане на спортната инфраструктура, така че всяко ново правителство да надгражда над нея, а не всеки да започва отначало", допълни Лечева.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!