Весела Лечева: "Благодаря на Тервел, на семейството му, на треньорите

снимка: Булфото

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изрази радостта си от спечеления бронзов медал от Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на олимпийските игри в Милано/Кортина. Това е първо отличие за страната ни от 20 години насам.

Лечева присъства на състезанието в Ливиньо, видя Бтв.

"Благодаря на Тервел, на семейството му, на треньорите, на Българската федерация по ски за емоцията. Зад този успех стои много работа, упоритост, лишения, отдаденост! Днес България е Тервел, България е сноуборд, България е Олимпийски игри! Благодарим ти, Тервел!", написа тя в социалните мрежи.

Това е вторият ни медал при мъжете от най-големия бял спортен форум. Бронз от Лейк Плесид 1980 в ски-бягането на 30 км има Иван Лебанов.

