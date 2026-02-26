Весела Лечева: Чест прави на Румен Радев, че иска да помогне на България да излезе от кризите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Весела Лечева трябваше да отговаря на провокативен въпрос в „Още от деня“. Тя бе попитана от водещата дали политикът Румен Радев ще защити очакванията и одобрението, което получиваше като президент.

Припомняме, че успешната ни състезателка по спортна стрелба беше в Инициативния комитет за избор на Радев за държавна глава, а впоследствие и негов министър в служебен кабинет.

Бих кзала, че човек, който се раздели с комфортния си пост като президент на държавата на България, тъй като виждаме предишния гост да говори за хора, които узурпират властта и са с изтекли мандати, самият факт, че Румен Радев се раздели с този комфорт и иска да помогне на България да излезе от ситуации от кризи и проблеми и да се върне към някаква нормалност, му прави чест, каза Лечева.

Последната бе попитана също дали липсата на политическа закрила пречи, за да бъде вписана в регистрите като председател на БОК, след като МОК я признава за такъв.

Водещата цитира Станка Златева, която признава, че е хубаво, когато получава подкрепа от Делян Пеевски, който пък преди година спаси и федерацията по щанги.

Зависи от начина, по който се прави това нещо. Дали е ясно, прозрачно и по правилата, защото има правила, как се спонсорира и как се подкрепя дадена спорта организация. Има изградени правила, всичко останало вече означава съвсем различен друг сценарий и друга цел, заяви по БНТ Весела Лечева.

