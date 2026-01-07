Весела Лечева: До момента сме с 19 квоти за Милано-Кортина, има възможност за още две

Снимка: Булфото

България разполага до момента с 19 квоти за предстоящите зимни олимпийски игри в Милано–Кортина 2026. Броят на българските състезатели обаче може да се увеличи, тъй като предстоят още квалификационни състезания. Очакванията са за още една или две квоти в сноуборда. Това заяви в интервю за БНР Весела Лечева, която ще води българската делегация на XXV-ите зимни игри.

„Към момента българската делегация включва 19 състезатели. Възможно е да имаме още един или двама, тъй като има предстоящи квалификации. По спортове квотите към този момент са разпределени ясно – България ще участва с пълни отбори в биатлона – четирима мъже и четири жени. В сноуборда сигурните квоти за момента са три – на Тервел и Малена Замфирови и на Радослав Янков. Във фигурното пързаляне страната ни ще бъде представена от Александра Фейгин. В алпийските ски имаме две квоти при мъжете – за Алберт Попов и Калин Златков, както и Анина Цурбриген при жените. В ски-бягането имаме трима представители – Марио Матиканов, Даниел Пешков, Калина Недялкова, а в ски-скока – Владимир Зографски“, уточни Лечева.

Подготовката за зимните олимпийски игри протича при усложнени условия заради ситуацията в Българския олимпийски комитет.

„Работим в много трудна обстановка. Комуникацията е изключително затруднена. В момента сме в моя личен офис, а не в офиса на Олимпийския комитет, което създава сериозни проблеми“, обясни тя.

Въпреки това, с ограничен екип и благодарение на постоянната връзка с Организационния комитет на Милано–Кортина, подготовката е на финалната права.

Зимните олимпийски игри от 6 до 22 февруари ще бъдат различни и като формат – състезанията ще се провеждат в различни планински клъстери, на големи разстояния един от друг. Церемониите по откриването също ще се проведат на различни локации.

„Организацията ще бъде много сложна, но ще направим така, че на всяко едно от местата да има представители на Българския олимпийски комитет. Състезателите, треньорите и специалистите трябва да имат постоянна връзка и подкрепа“, подчерта Лечева.

Тя увери, че всички акредитации за българските участници вече са подготвени, разписани и изпратени. Предстои единствено утвърждаването на олимпийската делегация.

„По традиция това се правеше на Общо събрание, но този път няма да можем да я спазим. Делегацията ще бъде утвърдена от Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет. Датите ще бъдат съобщени допълнително“, каза още петкратната световна шампионка.

По отношение на екипировката Весела Лечева призна, че контролът върху процеса от нейна страна е бил силно ограничен.

„Получих информация по електронната поща каква ще бъде екипировката, но все още не съм я виждала на живо. Надявам се в следващите дни да можем да оценим качеството и визията. За съжаление, нямахме достъп и възможност да контролираме целия процес“, каза тя и определи липсата на преходен период между старото и новото ръководство като „безотговорна“.

