Весела Лечева: В България липсват добре развити стрелкови центрове

В България липсват добре развити стрелкови центрове, какъвто има в Търговище, каза за БТА председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева, която е и председател на Българската ферация по спортна стрелба. В Търговище тя наблюдава държавен шампионат по спортна стрелба, организиран от местния клуб „Светкавица“. В турнира участват над 110 състезатели от различни спортни клубове в страната. Той е и квалификация за Европейското първенство за юноши, девойки и младежи, на което Бургас ще бъде домакин през февруари 2026 г., съобщиха организаторите.

Весела Лечева благодари на Министерството на младежта и спорта за осигурените средства, необходими за важните за българската стрелба инвестиции, каквито са обновената национална база и финансирането на минималния брой електронни мишени, необходими на клубовете в страната за провеждането на тренировъчна дейност и състезания, предава БТА.

По думите й в страната липсват развити стрелкови центрове, какъвто има в Търговище. Необходимо е да се инвестира в тази ежедневно необходима спортна база, каза Лечева. Тя вижда потенциал за развитие в градовете Велико Търново и Враца, където е имало стрелкови комплекси на много добро ниво, в които, обаче, не се инвестира през последните 35 години.

„Поставила съм този въпрос и се надявам в следващите три-четири години да успеем да намерим средства, да ги инвестираме и да възстановим тези стрелкови комплекси, които са изключително важни. Не може да мислим само за София и само за националните отбори – трябва и за клубовете“, категорична бе Весела Лечева.

Държавният турнир в Търговище председателят на БОК определи като един от най-силните в България, организиран на клубно ниво. Според нейните наблюдения през последните две години се забелязва осезаемо по-голямо присъствие и участие в състезанията в страната, както и по-добро представяне от страна на състезателите.

„Виждаме, че резултатите при някои от състезателите са конкурентни на тези, които са в Европа, но все още сме далеч от техните резултати. Моите амбиции са да достигнем резултати, с които да бъдем в Топ 3 на Европа, че и на света“, каза Лечева.

Тя изтъкна, че ако българските състезатели във възрастовите групи до 16 и до 18 години покажат най-доброто от себе си, ако демонстрират поне възможностите си с резултатите, които постигат на състезанията в страната – това би им осигурило място сред призьорите на Европейското първенство.

При юношите до 21-годишна възраст става по-трудно, посочи тя, тъй като конкуренцията става по-сериозна. В Европейския шампионат ще участват повече от 40 държави, представители на изключително силни първенства. Но до този момент ние сме успели да покажем, че имаме възможности, особено при състезателите на пистолет, обнадеждена е Лечева.

Като дългогодишен състезател тя препоръча на младите таланти системно и последователно да преследват мечтите си, ежедневно да работят така, че да бъдат по-успешни в утрешния ден. „Децата ни са добри, хубави и талантливи, въпросът е в постоянството, за да могат всеки ден да усъвършенстват уменията и способностите си“, коментира още председателят на БОК.

Спортен клуб по спортна стрелба „Светкавица“ – Търговище организира държавния турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие „Търговище – 2025“ с цел популяризиране и развитие на стрелковия спорт. Класирането сред участниците се определя индивидуално за момичета и момчета, за юноши и девойки до 16 и до 18 години, за младежи до 21 години, за мъже и жени.

