Весела Лечева към колегите си от Олимпийския комитет: Спрете се

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Преди 9 месеца делегатите на Българския олимпийски съвет избраха за свой председател не Стефка Костадинова, а Весела Лечева. Дни преди избора Делян Пеевски разпространи снимка с Костанова и заяви подкрепата си за нея. От март до момента Весела Лечева обаче наблюдава работното си място само от вън, макар да е избрана. Оказва се, че въпреки две решения на съда в нейна полза седем обжалвания има и сагата се проточва. Това поставя въпроса дали изобщо изборите в страната ни имат значение или не.

Изборът се проведе изключително прозрачно, с рекорден брой участници, с безупречна организация. Само ден по-късно обаче Олимпийския комитет беше заключен. Вече 9 месеца продължава тази сага чрез съдебни процедури от страна на старото ръководство.

Това коментира пред Нова тв Весела Лечева.

Този, който се снима, означава, че веднага получава дивидент - нов мандат, удължаване на мандата чрез съдебни хватки и процедури и в крайна сметка да се отмени резултата от изборите, това е, което очакват от старото ръководство. Учудена съм какво толкова се печели от цялото това нещо, след като тук говорим за спортни организации. И до ден днешен не съм чула нищо от г-н Пеевски, свързано с олимпийската идея и движение. Той и до ден днешен не е казал какви са неговите интереси в този спорт. Не сме чули нищо за неговата визия за развитие на олимпийското движение, коментира тя.

Умолявам колегите да преустановят осуетяването на Олимпийския комитет, тъй като това са 9 месеца безвремие, подринът е имиджа на страната ни по този начин на веждународно ниво. Ако чувстват, че са използвани в някакви чужди сценарии, за политически цели, е хубаво в някакъв момент да направят своята преценка по отношение на своите действия, посочи Лечева.

Вижте, аз съм човек от спорта, където най-важни са правилата, почтеността и отговорността на позицията, която заемаш. Отговорност по отношение към това, което правиш от позицията, която заемаш. Почтенесто към това, което представяш. Протестите през последните дни показа, че някъде се къса връзката. Протестът на младите е свързан със справедливостта, с липсата на върховенство на закона. Това е нещо, към което пледирам към колегите от Олимпийския клуб. Може да сме най-бедните, но когато има чувства за липса на справедливост, е най-тежкото нещо, коментира тя.

