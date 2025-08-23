Весела Лечева към вицешампионка Стилияна Николова: Пример за силата на духа

снимка: Булфото

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изпрати поздравителен адрес до световната вицешампионка Стилияна Николова и ръководството на Българската федерация по художествена гимнастика.

Николова спечели сребърен медал на шампионата в Рио де Жанейро с актив от 119.300 точки (28.700 на обръч, 29.800 на топка, 30.650 на бухалки и 30.150 на лента) и отстъпи единствено пред олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия). Това е първо сребърно отличие в многобоя за България на Световен шампионат от 2001 година, припомня БТА.

„Поздравявам Ви за огромния успех, постигнат на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, Бразилия.

Сребърният медал в многобоя е заслужено и изстрадано отличие. Цяла България помни сълзите на Стили след Париж 2024. Днешното отличие е пример за силата на духа и доказателство, че няма труд, който да не бъде възнаграден. Блестящата игра и представяне на Стилияна Николова са резултат от нейния талант, психическа устойчивост и упорита работа, но също така са и оценка за неуморните усилия и професионализъм на Вас – нейните треньори, както и на на цялото ръководство на федерацията.

Пожелавам още медали от Световното първенство, както в индивидуалната надпревара, така и за ансамбъла. А до Лос Анджелис 2028 има само още три години – бъдещето е Ваше!“, пише Лечева в поздравителния адрес.

