Весела Лечева стана баба за втори път

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Президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева стана баба дни след голямата трагедия - загубата на сина й Мартин Велев. На бял свят се появи второто дете на сина на Лечева, пише Блиц.

Любимата жена на покойния Мартин Aна-Мария отново роди момиченце. Първата им рожба се появи на бял свят преди 3 години - Ваяна.

Редактор "Екип на Петел",

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