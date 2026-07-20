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Весела Лечева стана баба за втори път

20.07.2026 / 16:06 0

Снимка Булфото

Президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева стана баба дни след голямата трагедия - загубата на сина й Мартин Велев. На бял свят се появи второто дете на сина на Лечева, пише Блиц. 

Любимата жена на покойния Мартин Aна-Мария отново роди момиченце. Първата им рожба се появи на бял свят преди 3 години - Ваяна.

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