Весели Празници Ви пожелава екипа на ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД!

Нека Коледния дух направи възможно сбъдването на всички ваши мечти през Новата година.

Весела Коледа, клиенти, колеги и приятели! Бъдете усмихнати, весели и щастливи през цялата Нова година. Празниците идват и отминават, но любовта в душата винаги остава. Пожелаваме Ви незабравими моменти, щастливи мигове и много успехи през Новата Година.





Б лагодарим Ви за доверието и сътрудничеството през изминалата година.

Нека Коледа Ви донесе спокойствие, радост и време за най-близките Ви.

Пожелаваме Ви Новата Година да бъде изпълнена с успехи, които ще споделяме заедно.





За нас е чест да вървим напред рамо до рамо.





Весели Празници

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД

ПЕЧАТ НА ЕТИКЕТИ

www.etiket.bg





“Янев Принт” ЕООД е специализирана фирма в производството на етикети, тяхното отпечатване, разпространение и продажба.

Специализирани сме в отпечатването на етикети, както на ролка, така и на листи. Разполагаме с нови машини за ролни етикети – офсетов и флексо печат. С тях покриваме цялата гама от етикети – козметични, алкохолни и винени напитки, за хранително-вкусовата промишленост, битова химия, фармация и др. Сертифицирани сме по ISO 9001:2015.





Видове услуги

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД е български производител на етикети. Ние печатаме етикети от всякаква сложност и всички възможни материали за печат на етикети. Гарантираме, че нашите етикети са изцяло с материали от Европа. Етикетите които произвеждаме са от качествени материали за печат.



Офсетов печат на етикети

Флексо печат на етикети

Сито печат на етикети

Печат на материали 12µm-500µm за етикети

Печат на лепилен слой на етикети

Студен печат на етикети

Топъл печат на етикети

Релеф и микро релеф на етикети

IML - In Mould етикети

Всички видове лакови покрития

МАРКИРАНЕ НА ПРОДУКЦИЯ

Link: МАРКИРАНЕ НА ПРОДУКЦИЯ

ОВЪР ПРИНТЕРИ

Високоефективните принтери за печат на етикети върху фолия са рентабилни при печат на етикети върху фолио чрез термичен пренос. SAVEMA Термо Трансферни Овър Принтери са достатъчно гъвкави за печат на етикети с фиксиран и променлив текст, етикети с данни и етикети с графики. Този принтер е идеален за възпроизвеждане на етикети с баркодове, етикети за реално време, дати на продажба, етикети с партидни номера, цени, изходни кодове и много други етикети с данни.

Двукомпонентните модели на SAVEMA Термо Трансферни Овър Принтери (с прекъсвания и непрекъснатост при печат на етикети – в зависимост от вашата машина) могат лесно да бъдат интегрирани в машини като вертикални и хоризонтални системи за запълване и запечатване на формуляри, първични етикети, термофолиа , фолиа и оборудване за обвиване. Устройствата са подходящи за всички машини с приложение в хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната козметика и автомобилните резервни части и имат способността да кодират всички видове 1D / 2D баркодове и Datamatrix кодове.

С принтерите за печатат етикети върху фолио - вие може да отпечатате вашите етикети с всички променливи на вашия етикет, могат да печатат цялостен етикет и да заменят съществуващите Ви етикети с директно отпечатване на етикет върху опаковачния материал. Подходящи са за всякакъв вид фолио. Печататът на етикетите остава непроменен както при високоскоростни машини за печат на етикети , така и при машини във пуск/старт режим за печат на етикети. Надежноста на принтера за печат на етикети е гарантирана и проверена, работят с японски термо глави KYOCERA и са се доказали на Българския пазар като надеждни и здрави машини. Имаме клиенти с над 6 милиона отпечатъка годишно , при които принтерите за печат на етикети все още не са ревизирани. Няма и задължителен сервиз на определин брой отпечатаци както при други машини за печат на етикети. Работната амплитуда на Термо Трансферните Принтери за печат на етикети на Savema e от 2 до 60 градуса по целзий, подходящи са дори за запрашени производства.





ЕТИКЕТИ ЗА БИРА

Link: ЕТИКЕТИ ЗА БИРА

Янев Принт ЕООД, произвежда етикети за бира с различни детайли, елемнти и сложност на изпълнение. Можем да предложим цялата гама от етикети за етикитиране на бири и други видове бутилки с необходимост от етикет.

Наши клиенти са както големи пивоварни ,так и по малки Крафт пивоварни.

Особенно се гордеем с етикетите които произвеждаме за бири Гларус.

Бирите на "Гларус Крафт Брюинг" са повлияни от най-успешните стилове бира, които може да се намерят по света, особено тези от Великобритания, Белгия и Америка. Същевременно, всяка тяхна бира е базирана на уникални рецепти и комбинации от малц, хмел и дрожди!

Можем да добавим тази добавена стойност която желаете за качественото представяне на вашата продукция.

Нашите предимства:

1. Всички печатни технологии за етикети под един покрив.

2. Работим с най-добрите производители на самозалепващи материали в Европа.

3. Работим с нови машини от най-ново поколение с UV съхнещи мастила.

4. Кратък срок на изпълнение – 5-7 работни дни.

5. Квалифициран и сплотен екип от професионалисти.

6. Персонално отношение към всеки един клиент и към всяка една поръчка.

7. Професионален дизайн от дизайнер художник

Специализирани сме в отпечатването на етикети на ролка.

Разполагаме с 5 нови ролни машини за етикети – 2 бр. офсетов, 2 бр. флексо печат и 1 бр дигитален печат.

С тези машини покриваме цялата гама от етикети – козметични, винени, за хранително-вкусовата промишленост, битова химия, фармация и т.н.

Сертифицирани сме и по ISO 9001:2000 и ISO 14001:2015.

ЕТИКЕТИ ЗА ВИНО

Link: ЕТИКЕТИ ЗА ВИНО

Етикетите за вино са разнородни, има различни видове хария за етикети на вино.

При етикетите за вино се изисква допълнителни обработки на етикетите, релеф на етикета, микро релеф на етикета, топъл печат на етикета и други. Винарските хартий за етикети са специфични, различават се структурно от другите етикети. Етикети за вино се произвеждат от над 50 вида материал, докато при обикновен цветен етикет се използват 3 - 4 вида хартия за етикети.

ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ ПРОДУКТИ

Интересни и неповторими етикети за вино

Всеки ценител на виното знае, че процесът на избор се повлиява до голяма степен и от опаковката на виното. Първото нещо, което човек вижда е етикета на бутилката, той грабва вниманието ни и ако е подходящо подбран, етикет спрямо целевата аудитория, би отличил виното сред десетките други бутилки на рафта.

Креативността на дизайнерите често пъти ни изненадва - в стремежа си да създадат оригинални и неповторими етикети, могат да бъдат забелязани както красиви произведения на изкуството, така и хумористични такива.

Благодарение на цифровата технология на печат, можете да разчитате на етикети за вино от най-висок клас. Високата резолюция на печат (1200 dpi) позволява по-добра четимост на етикета, дори и на етикети отпечатани с текстове с най-дребния шрифт. Разполагаме с хартии за винени етикети издръжливи на влага. Готовият етикет е на ролка, удобна за автоматично или ръчно лепене. Всяка бутилка от вашата лимитирана серия вино, може да изглежда перфектно с етикет който има добавена стойност като топъл печат или релеф на етикета.

Допълнителни екстри на етикетите за вино:

-Всеки етикет за вино може да бъде ламиниран, лакиран с УВ лак (мат или гланц). Тези процедури допълнително защитават eтикета от влага и външни влияния.

-Печат на етикети върху различни видове структурни и метализирани хартии, прозрачен и бял полипропилен.

-Богато разнообразие от щанци за етикети. Етикетите могат да бъдат във форма и размер според конкретните нужди на проекта. Етикетите могат да бъдат във всякаква форма и сложност.

-Фотореалистичният цифров начин на отпечатване на етикети, осигурява живи цветове, контрастни изображения и видимост дори и на най-финния детайл в етикета, в допълнение на това дизайна на етикетите може да включва топъл и студен печат, релеф, ситообемен или селективен лак.

В зависимост от нуждите Ви можем да произведем самозалепващи етикети с баркодове, етикети с номерация и двумерни QR кодове, етикети с променлива информация или последователно номерирани етикети.

Не се колебайте да се обърнете за оферта към нас. Печатаме последователно номерирани етикети, влючително и етикети с информация от база данни.

ЕТИКЕТИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

Link: ЕТИКЕТИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

Полипропиленовите самозалепващи етикети се произвеждат от бял или прозрачен материал чрез флексо печат, като позволяват допечатване на етикета чрез термотрансферен принтер за етикети. Полипропиленовите етикети са устойчиви на външни атмосферни влияния, UV лъчи и химически разтворители и мазнини. Намират приложение като баркод етикети, етикети съдържащи инструкции, предупредителни и гаранционни етикети и много други етикети.

Етикети без клишета. Предлагаме услуга насочена към етикетирането на стоки. Клишетата при етикетите е най - скъпата подготовка, Ние предлагаме да отпечатаме вашите етикети без клишета. При всяка смяна информация на етикет ,спестявате от предпечат на етикета между 150 и 250 лв. Щанците с които разполагаме за етикети са над 900 вида.

Предлагаме широка гама от етикети подходящи за всякакви повърхности и температурни амплитуди.

Цветните етикети се делят основно на 2 вида, етикети от хартия и етикети от ПП.

Цветните етикети , могат да имат допълнителни елементи и сложност.

Разполагаме с нови машини за ролни етикети – офсетов и флексо печат на етикети. С тях покриваме цялата гама от етикети – етикети за козметични продукти, етикети за алкохолни и винени напитки, етикети за хранително-вкусовата промишленост, етикети за битова химия, етикети за фармация и др. Сертифицирани сме по ISO 9001:2015.





Весели Празници





*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!